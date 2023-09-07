Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья

Политики посетили один из ресторанов фаст-фуда в Киеве.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, как спасался в McDonald"s от похмелья. Об этом сообщает американское издание Hill.

Вчера, 6 сентября, Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Вместе с главой украинского МИД он посетил один из ресторанов McDonald"s. Кулеба сообщил Блинкену, что это была лучшая еда от похмелья в студенческие годы. Тот ответил, что с ним подобного не случалось. Также оба политика согласились с тем, что фаст-фуд противоречит рекомендациям их врачей.

Ранее Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении Украины.

Видео: reuters.com