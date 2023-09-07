Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении Украины

В Госдепе США оценили успехи ВСУ в региональном кризисе.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен увидел прогресс в контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции со своим коллегой из министерства по иностранным делам Дмитрием Кулебой в Киеве. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку для ВСУ и предоставлять армии все необходимое для укрепления. Дополнительно он восхитился стойкостью народа и необычайной смелостью солдат и руководства. Также власти США работают с международными партнерами в целях того, чтобы обновить экономическую систему и сформировать на Украине сильную демократию.

Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении, что очень радует... Мы хотим убедиться, что Украина имеет все необходимое не только для контрнаступления, но и на длительное время, что она будет иметь сильный потенциал сдерживания и обороны. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: переговоры по гарантиям безопасности с Украиной находятся на ранних стадиях.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State