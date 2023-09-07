Блинкен: переговоры по гарантиям безопасности с Украиной находятся на ранних стадиях

В Госдепе США оценили работу над реализацией декларации саммита G7.

Американо-украинские переговоры по гарантиям безопасности для киевского режима находятся в данный момент на ранних стадиях, а весь процесс займет как минимум несколько месяцев. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой из министерства по иностранным делам Дмитрием Кулебой в Киеве. Пресса попросила иностранного чиновника оwенить ход двустороннего общения по теме.

В настоящее время 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО, которая направлена именно на оказание помощи Украине в создании будущих сил. И мы находимся на ранних стадиях, какими будут различные элементы. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат добавил, что другие страны должны помогать Украине сформировать их будущие военные силы, которые будут способны сдерживать потенциальную агрессию, а если потребуется - защищать и одерживать верх в сражениях.

Блинкен заявил, что США оценят влияние на рынок решений Москвы и Эр-Рияда по нефти.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State