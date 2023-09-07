Блинкен заявил, что США оценят влияние на рынок решений Москвы и Эр-Рияда по нефти

В Госдепе США рассказали о мониторинге за ситуацией на рынке энергоносителей.

Американские власти изучат, какое влияние на глобальный рынок окажет продление Россией и Саудовской Аравией сокращения своих поставок нефти. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой из министерства по иностранным делам Дмитрием Кулебой в Киеве. Иностранный чиновник заметил, что в Вашингтоне стремятся обеспечить достаточное предложение энергетических носителей по той стоимости, которую считает справедливой.

Мы уделяем ключевое внимание решению двух вопросов - тому, чтобы были доступные энергоресурсы, имелось достаточное предложение на рынке для удовлетворения спроса, и, конечно, чтобы они были по разумной цене. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат добавил, что в США всегда наблюдают за тем, какие шаги предпринимают на геополитической арене производители и поставщики энергоносителей, так как это касается влияния на рынке и предложения. В Госдепе не исключили, что в ближайшее время может фиксироваться скачок цен, но при этом стоимость может и упасть до определенной отметки.

Блинкен заявил, что США направят изъятые активы бизнесменов РФ на помощь ветеранам ВСУ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State