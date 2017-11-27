Блинкен заявил, что США направят изъятые активы бизнесменов РФ на помощь ветеранам ВСУ

В Госдепе США рассказали о том, куда пойдут замороженные средства России.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что конфискованные у российских бизнесменов имущественные и финансовые активы, которые подпали под санкции, Вашингтон направит на поддержку украинских ветеранов. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой из министерства по иностранным делам Дмитрием Кулебой в Киеве. Позже в дипломатическом ведомстве США добавили, что речь идет о сумме в 5,5 миллионов долларов.

Впервые мы направляем Украине активы, изъятые у подсанкционных российских олигархов, которые будут использоваться для поддержки украинских ветеранов. Энтони Блинкен, госсекретарь США

США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State