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Блинкен заявил, что США направят изъятые активы бизнесменов РФ на помощь ветеранам ВСУ

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В Госдепе США рассказали о том, куда пойдут замороженные средства России.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что конфискованные у российских бизнесменов имущественные и финансовые активы, которые подпали под санкции, Вашингтон направит на поддержку украинских ветеранов. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой из министерства по иностранным делам Дмитрием Кулебой в Киеве.  Позже в дипломатическом ведомстве США добавили, что речь идет о сумме в 5,5 миллионов долларов.

Впервые мы направляем Украине активы, изъятые у подсанкционных российских олигархов, которые будут использоваться для поддержки украинских ветеранов.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, заморозка активов, конфискация активов, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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