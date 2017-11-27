США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен

Энтони Блинкен рассказал о поддержке ВСУ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил в ходе своего рабочего визита в Киев рассказал о том, что США предоставят Украине дополнительную помощь в размере одного миллиарда долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой из министерства по иностранным делам Дмитрием Кулебой.

Мы продолжим поддерживать Украину. Сегодня мы объявляем о новой помощи на сумму 1 миллиард долларов. Это включает 665 миллионов долларов новой военной помощи и гражданского содействия в сфере безопасности. Энтони Блинкен, глава Госдепа США

Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что указанная сумма включает в себя очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов. Денежные средства идут на дополнительные закупки, осуществляемые министерством по обороне в целях долгосрочной поддержки армии киевского режима и украинских потребностей. Также Вашингтон выделит стране 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур.

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State