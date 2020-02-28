Экс-госсекретарь США Блинкен заявил, что Третьяк был героем его детства

Экс-руководитель Госдепа США Энтони Блинкен детстве занимался хоккеем. Соответствующее заявление сделал бывший американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на мероприятии в Школе управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете. Иностранный политик отметил, что в те времена его кумиром был вратарь сборной СССР, а ныне президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Так уж получилось, что я в юности играл в хоккей, был вратарем. И моим героем в детстве был российский игрок по фамилии Третьяк. Он, вероятно, был величайшим вратарем своей эпохи. Энтони Блинкен, экс-госсекретарь США

Напомним, что Владислав Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом, а также 10-кратным чемпионом мира. В 2008 году спортсмена выбрали для участия в так называемой "сборной века". Голосование за кандидатов проводилось Международной федерацией хоккея (ИИХФ) среди экспертов из 16 государств. Кроме него в состав попали советские игроки Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров и Валерий Харламов, шведский представитель Берье Сальминг и канадец Уэйн Гретцки.

Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции США.

Фото и видео: YouTube / Institute of Politics Harvard Kennedy School