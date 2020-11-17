В 2020 году ВВП России упал на 3,1%.

Bloomberg сообщил об успехах российской экономики на фоне пандемии коронавируса. Аналитики издания отмечают, что на фоне пандемии экономика РФ упала в меньшей степени, чем в развитых странах.

Отмечается, что возможной причиной стал отказ властей страны от широкого локдауна осенью и зимой — в так называемую вторую волну.

В 2020 году ВВП России упал на 3,1% - это значительно меньше тех данных, которые предсказывали экономисты. Они ожидали, что внутренний валовый продукт упадёт на 3,7%.

При этом экономика России довольно сильно пострадала в первой половине 2020 года — из-за введённого локдауна и серьёзного падения цен на нефть.

Ранее генсек ООН назвал мировой кризис из-за пандемии худшим за столетие.

Фото: pixabay.com