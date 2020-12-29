Генсек ООН назвал мировой кризис из-за пандемии худшим за столетие

Особенно это выражается в неравенстве между странами и людьми.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал мировой кризис из-за пандемии худшим за столетие. Заявление он сделал во время выступления на "Давосской повестке дня". Он напомнил, что из-за новой коронавирусной инфекции умерли 2 миллиона человек.

И мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Он отметил, что особенно это выражается в неравенстве между странами и людьми.

Согласно последним данным ООН, мировая экономика за 2020 год упала на 4,3%.

Ранее Байден заявил, что экономический кризис в США углубляется.

Видео: Youtube/Reuters