Байден заявил, что экономический кризис в США углубляется

ПРезидент подписал два документа, смягчающих последствия пандемии для американцев.

Новый президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране углубляется. Политик уточнил, что проблема вызвана распространением пандемии коронавируса. Он призвал администрацию Белого дома к принятию экстренных и решительных мер.

Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается, он лишь углубляется...Вчера мы узнали, что еще 900 тысяч американцев подали заявки на пособия по безработице...Нам нужно действовать, нам нужно действовать прямо сейчас. Мы должны действовать смело и решительно Джо Байден, президент США

Американский лидер уверен, что в сложившихся условиях государство должно помогать гражданам не только из-за "морального долга", но и в целях экономической обоснованности и необходимости. Глава Белого дома подписал два указа, которые направлены на смягчение последствий пандемии. Правительство поможет работающим семьям, которые пострадали из-за кризиса. Второй документ определяет минимальный размер оплаты труда для федеральных служащих и подрядчиков. Этот показатель составляет 15 долларов в час. Также чиновникам положены экстренные оплачиваемые отпуска.

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Фото: Белый дом