Охранявших Капитолий нацгвардейцев выселили в холодный паркинг с одним душем

Военные пожаловались на условия размещения журналистам CNN.

Охранявших Капитолий представителей Национальной гвардии США выселили в холодный паркинг с одним душем. Об этом сообщили журналисты в Telegram-канале "Милитарист". Они сослались на жалобы, поступающие от американских военных. Те опубликовали соответствующее видео в социальных сетях. По данным американского телеканала CNN, такая участь коснулась около пяти тысяч человек, присутствовавшим на инаугурации президента Джо Байдена в Вашингтоне. Силовикам запретили оставаться в здании Капитолия.

Мы чувствуем себя преданными. Все прошло гладко, а нас просто сочли бесполезными и сослали в гараж заявили военные в интервью для телеканала CNN

В настоящее время к ситуации подключились политики, разрешив нацгвардейцам вернуться в Капитолий. В Бюро Нацгвардии прокомментировали проблему. Они объяснили, что размещение на парковке было временным, так как в этот время в здании Конгресса США проводилось заседание.

Байден пообещал ухудшение ситуации с коронавирусом и 500 тыс. смертей в США.

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