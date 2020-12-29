Байден пообещал ухудшение ситуации с коронавирусом и 500 тыс. смертей в США

Американский президент рассказал, что стране стоит готовиться к 500 тысячам смертям от COVID-19 в феврале.

Джо Байден пообещал ухудшение ситуации с коронавирусом. Об этом американский президент сообщил на брифинге с журналистами в Белом доме. По мнению политика, в следующем месяце количество смертей из-за заражения инфекцией по стране достигнет 500 тысяч человек. Спикер уточнил, что властям потребуются месяцы для того, чтобы развернуть ситуацию в лучшую сторону.

Позвольте мне прояснить: ситуация продолжит усугубляться прежде, чем станет улучшаться Джо Байден, президент США

Американский лидер не сомневается в том, что в итоге США смогут победить пандемию. В декабре 2020 года Джо Байден называл сроки завершения борьбы с распространением коронавируса по стране. Представитель демократической партии считает, что положительная тенденция не будет заметна минимум до марта 2021 года.

Байден поручил разведке изучить инцидент с Навальным и кибератаку на США.

Видео: The White House

