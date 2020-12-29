Глава Белого дома рассказал об обновлении требований к прилетающим на территорию Америки.

Джо Байден ввел новые требования к въезжающим в США. Новый президент США выступил в Белом доме с речью перед журналистами. Он рассказал, что при пересечении американской границы прибывающим из-за границы потребуется предоставить не только отрицательный тест на коронавирус, но и провести две недели в карантине.

В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в США из других стран. Каждый, кто летит в США, должен сдать тест перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку Джо Байден, президент США

Политик напомнил, что также Вашингтон не отменяет обязательное ношение медицинских масок в самолетах.

В Сиэтле и Портленде после инаугурации Байдена прошли беспорядки.

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