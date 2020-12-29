В Сиэтле и Портленде после инаугурации Байдена прошли беспорядки

Полиция задержала нескольких человек за причинение ущерба имуществу, поджоги.

В американских городах Сиэтл и Портленд после инаугурации Джо Байдена прошли беспорядки. Ролики стали появляться социальных сетях от очевидцев. Также информация об активистах размещена в аккаунтах департаментов местной полиции.

Известно, что протестующие разгромили магазин Amazon и здание суда в Сиэтле, а также подожгли национальный флаг США. По данным правоохранительных органов, акции организованы представителями левых радикальных движений. В том числе, одними из зачинщиков считаются антифашисты. На данный момент офицеры задержали двух митингующих за взлом и нанесение ущерба имуществу.

В Портленде протестующие кричали о том, что не хотят видеть Джо Байдена на посту президента. Она также заявили, что хотят справедливости. Около 150 человек атаковали местный офис партии демократов. Стены здания оказались разрисованы граффити. Полиция задержала восьмерых участников движения за поджоги. После этого толпа разбежалась.

В другой части Портленда толпа забросала камнями и бутылками здание таможенной и иммиграционной службы США. У офицеров, разгоняющих активистов, были газовые баллончики, электрошокеры и щиты. Протестующие кричали лозунги о собственной принадлежности к антифа и движению BLM.

Байден прибыл в Белый дом вместе с супругой.

Видео: YT / KING 5