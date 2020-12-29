Джо и Джилл Байден посетили Белый дом после инаугурации президента США.

Джо Байден прибыл в Белый дом вместе с супругой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американского телеканала NBC. Известно, что новый президент страны направился туда сразу после инаугурации. На кадрах видно, что политик стоит у дверей здания вместе с Джилл Байден. В этот момент играет торжественная музыка. После того, как композиция заканчивается, демократ заходит внутрь помещения.

Напомним, что до этого американский лидер подписал первые документы в новой должности. В частности, среди них - документы о выдвижении на административные должности кабинета главы государства США, инаугурационная прокламация.

Байден объявил минуту молчания на инаугурации в память о жертвах коронавируса.

Видео: NBC News