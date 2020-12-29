Байден пообещал победить расизм в США

По его словам, власти могут "сделать Америку силой, ведущей мир к добру".

Президент США Джо Байден пообещал победить расизм в стране. Об этом он сказал в своей речи после вступления в должность главы государства.

Демократ отметил, что в период своего правления намерен одержать победу над всеми негативными явлениями. К ним относятся политический экстремизм, сторонников превосходства белых и терроризм

Мы можем снова сделать Америку силой, ведущей мир к добру Джо Байден, президент США

Ранее Байден пообещал работать на благо всех жителей США.

Видео: Washington Post