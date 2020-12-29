Байден пообещал работать на благо всех жителей США

Он также попросил поддержки у тех, кто не голосовал за него.

Президент США Джо Байден пообещал работать на благо всех американцев. Об этом он сказал в своей речи после вступления в должность главы государства.

Демократ призвал тех, кто не голосовал за него на выборах, дать ему шанс. Также Байден призвал всех граждан "начать жить заново" после периода разделения.

Несогласие не должно вести к разъединению. Обещаю, я буду президентом для всех американцев. Я буду бороться и за тех, кто не поддержал меня. Джо Байден, президент США

Ранее Байден заявил о победе демократии в день инаугурации.

Видео: Washington Post