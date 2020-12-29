Он также отметил, что США потребуется добиться единства нации для преодоления стоящих перед нею вызовов.

Президент США Джо Байден заявил о победе демократии в день инаугурации. Об этом он сказал в своей речи после вступления в должность главы государства.

Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости. Джо Байден, президент США

Также демократ отметил, что США потребуется добиться единства нации для преодоления стоящих перед нею вызовов. Байден пообещал работать на благо всех жителей страны.

Ранее мы сообщили, что Байден вступил в должность президента США.

Видео: Washington Post