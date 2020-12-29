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Байден вступил в должность президента США

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Он принес присягу на верность конституции и стране.

Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.

Торжевственная церемония инаугурации главы государства проходит на ступенях Капитолия. Байден принес присягу на верность конституции и стране. Во время традиционной процедуры он положил левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Джилл Байден.

Я, Джозеф Робинетт Байден - младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог

Джо Байден, президент США

Видео: Washington Post

Теги: джо байден, инаугурация президента, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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