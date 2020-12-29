Президент США Джо Байден объявил минуту молчания на инаугурации в память о жертвах коронавируса.
Демократ прервал свое речь, с которой выступал после вступления в должность главы государства. Ранее он принес присягу на верность конституции и стране.
В качестве первого действия на посту президента я прошу вас присоединиться ко мне для молчаливой молитвы в память о тех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии.
Джо Байден, президент США
По официальным данным, жертвами COVID-19 в США стали около 402 тысяч человек
Ранее Байден пообещал работать на благо всех жителей США.
Видео: Washington Post
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