По официальным данным, жертвами COVID-19 в США стали около 402 тысяч человек.

Президент США Джо Байден объявил минуту молчания на инаугурации в память о жертвах коронавируса.

Демократ прервал свое речь, с которой выступал после вступления в должность главы государства. Ранее он принес присягу на верность конституции и стране.

В качестве первого действия на посту президента я прошу вас присоединиться ко мне для молчаливой молитвы в память о тех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии. Джо Байден, президент США

По официальным данным, жертвами COVID-19 в США стали около 402 тысяч человек

Ранее Байден пообещал работать на благо всех жителей США.

Видео: Washington Post