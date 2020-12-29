Байден поручил разведке изучить инцидент с Навальным и кибератаку на США

Джен Псаки рассказала о том, как Вашингтон будет взаимодействовать с Россией.

Джо Байден поручил спецслужбам собрать данные об агрессивных действиях РФ. Американский президент заявил о необходимости изучить вопрос "отравления" Алексея Навального, а киберугрозы против компании Solar Winds, якобы исходящие от России. Об этом журналистам на брифинге в Белом доме рассказала пресс-секретарь Джен Псаки.

Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ...использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам чиновницы, Вашингтон будет сотрудничать с Москвой в рамках продвижения собственных национальных интересов, однако будет привлекать к ответственности Россию за те действия, которые США считают неподобающими. В частности, речь идет о проверке вероятных угроз на государственные институты США, которые произошли в прошлом году, вмешательстве в проведенные в ноябре президентские выборы. Национальная разведка изучит сведения о деньгах, которые российские военные могли предоставлять боевикам за убийство американских солдат в Афганистане.

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