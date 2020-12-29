В пресс-службе Белого дома рассказали о намерении Джо Байдена продолжить отношения с Москвой по СНВ-3.

США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет. Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница рассказала, что данное соглашение отвечает национальным интересам в сфере государственной безопасности, поэтому продление документа имеет важное стратегическое значение. По мнению спикера, особенно это необходимо, когда отношения Вашингтона и Москвы находятся "серьезном противостоянии, как сейчас".

Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Американка отметила, что не знает, уведомила ли уже администрация Джо Байдена Москву о своих намерениях по продлению СНВ-3.

Байден намерен предоставить Сенату решать, как действовать в вопросе импичмента Трампа.



