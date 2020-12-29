Байден намерен предоставить Сенату решать, как действовать в вопросе импичмента Трампа

В Белом доме рассказали, что президент США позволит Конгрессу определить судьбу экс-главы государства.

Джо Байден намерен предоставить Сенату решать, как действовать в вопросе импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Об этом на брифинге с журналистами в Белом доме заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

Он собирается оставить Сенату технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры импичмента...Мы уверены, что, как и американский народ, Сенат также может решать одновременно несколько задач - он может выполнять свои конституционные обязательства, в то же время продолжая заниматься проблемами американских людей Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновницу спросили о том, следует ли вводить запрет в отношении Дональда Трампа занимать в будущем федеральные должности. Псаки уклонилась от ответа. Также она не ответила на просьбу сообщить о том, настаивает ли Джо Байден на привлечение его предшественника к ответственности за беспорядки в Вашингтоне, которые произошли в начале января текущего года.

В Белом доме напомнили, что на ноябрьских выборах Байден был оппонентом Трампа так как действительно полагал, что тот не способен занимать пост главы государства. Псаки уточнила, что это произошло задолго до того, как произошел инцидент с беспорядками в Капитолии.

Белый дом: планов Байдена позвонить Путину пока нет.

Видео: The White House

