Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

Избранный президент США Джо Байден намерен назначить экс-главу пресс-службы Госдепартамента США Джейн Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом рассказали в штабе политика.
Подчёркивается, что в команде Байдена по коммуникациям работают исключительно женщины.
Считаю честью снова работать с Джо Байденом, с которым я работала при администрации Обамы—Байдена.
Джейн Псаки
Отметим, что она работала пресс-секретарём Барака Обамы во время выборов в 2012 году. С 2013 по 2015 годы она занимала должность официального представителя Госдепа США.
Ранее депутаты "Справедливой России" обвиняли Джен Псаки в экстремизме.
Видео: Youtube/СNN
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