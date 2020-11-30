Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

Она работала пресс-секретарём Барака Обамы во время выборов в 2012 году.

Избранный президент США Джо Байден намерен назначить экс-главу пресс-службы Госдепартамента США Джейн Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом рассказали в штабе политика.

Подчёркивается, что в команде Байдена по коммуникациям работают исключительно женщины.

Считаю честью снова работать с Джо Байденом, с которым я работала при администрации Обамы—Байдена. Джейн Псаки

Отметим, что она работала пресс-секретарём Барака Обамы во время выборов в 2012 году. С 2013 по 2015 годы она занимала должность официального представителя Госдепа США.

Ранее депутаты "Справедливой России" обвиняли Джен Псаки в экстремизме.

Видео: Youtube/СNN