Меркель заявила, что это экономический проект. Однако, у него есть политические последствия.

Глава ФРГ оценила расхождения Запада по "Северному потоку -2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала расхождения Запада по "Северному потоку -2". Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам визуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.

По мнению главы ФРГ это играет большую роль в трансатлантических отношениях. Меркель обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблематику энергоснабжения. Меркель подчеркнула, что у Франции есть атомная энергетика. Германии нужен газ как "переходный источник" к возобновляемой энергетике.

Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией. - Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Меркель считает экстерриториальные санкции "не лучшим путем" в качестве метода урегулирования. По её мнению, расхождения не являются серьезными. Однако, "Северный поток -2" остается противоречивым проектом, который обсуждается в Европе. Канцлер полагает, что можно достигнуть общих решений по данному вопросу.

Ранее мы сообщили, что суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана.

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