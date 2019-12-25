Макрон положительно оценил публикацию о "Спутнике V"

Президент Франции прокомментировал статью авторитетного медицинского журнала.

Эмманюэль Макрон положительно оценил публикацию авторитетного медицинского журнала The Lancet о "Спутнике V". Об этом французский лидер рассказал экспертам исследовательского центра Атлантического совета.

Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины "Спутник V" и готовности России зарегистрировать ее в Европе Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Эксперты подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата. Действенность прививки составляет 91,6 процента среди добровольцев. Для категорий граждан, которым более 60 лет - 91,8 процента. Антитела к COVID-19 выявлены у 98 процентов волонтеров.

Макрон заявил о необходимости диалога с Россией.