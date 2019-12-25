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Макрон положительно оценил публикацию о "Спутнике V"
Сегодня, 10:02
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lesjasap

Макрон положительно оценил публикацию о "Спутнике V"

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Президент Франции прокомментировал статью авторитетного медицинского журнала.

Эмманюэль Макрон положительно оценил публикацию авторитетного медицинского журнала The Lancet  о "Спутнике V". Об этом французский лидер рассказал экспертам исследовательского центра Атлантического совета. 

Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины "Спутник V" и готовности России зарегистрировать ее в Европе

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Эксперты подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата. Действенность прививки составляет 91,6 процента среди добровольцев. Для категорий граждан, которым более 60 лет - 91,8 процента. Антитела к COVID-19 выявлены у 98 процентов волонтеров.

Макрон заявил о необходимости диалога с Россией.

Теги: the lancet, атлантический совет, спутник v, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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