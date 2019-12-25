Макрон объяснил введение санкций против России из-за Навального

Глава Франции выступил с заявлением в Атлантическом совете.

Эмманюэль Макрон объяснил введение санкций против России из-за Алексея Навального. Президент Франции уточнил, что сожалеет о решении московского суда о том, что инстанция приняла решение заменить условный срок наказания фигуранту дела "Ив Роше" на реальный. По мнению политика, РФ допустила серьезную ошибку, в том числе и в сфере национальной стабильности. Об этом спикер заявил в рамках Атлантического совета.

Я думаю, что это серьезная ошибка, в том числе для стабильности России. Ситуация с Навальным – серьезное дело, поэтому мы решили ввести санкции. Я сожалею об этом решении Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что Совет по иностранным делам Евросоюза проведет дискуссию о санкциях в отношении России в связи с делом Алексея Навального.

Макрон назвал условие использования "Спутника V" во Франции.

Фото: Pixabay.com