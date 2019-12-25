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Макрон потребовал немедленно освободить Навального
Сегодня, 8:59
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matveyvn

Макрон потребовал немедленно освободить Навального

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Освобождения Алексея Навального потребовали Германия, Великобритания и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал немедленно освободить российского политика Алексея Навального, которого суд накануне отправил в колонию на 2,8 года — в результате смены условного срока на реальный по делу "Ив Роше". 

Заявление Макрон опубликовал в своём Twitter.

Политические разногласия не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Также освобождения Алексея Навального потребовали Германия, Великобритания и США.

Ранее мы писали, что премьер Британии и канцлер Австрии призвали освободить Навального.

Фото: pixabay.com

Теги: арест навального, макрон, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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