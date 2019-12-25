Макрон потребовал немедленно освободить Навального

Освобождения Алексея Навального потребовали Германия, Великобритания и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал немедленно освободить российского политика Алексея Навального, которого суд накануне отправил в колонию на 2,8 года — в результате смены условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Заявление Макрон опубликовал в своём Twitter.

Политические разногласия не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Эммануэль Макрон, президент Франции

Также освобождения Алексея Навального потребовали Германия, Великобритания и США.

Ранее мы писали, что премьер Британии и канцлер Австрии призвали освободить Навального.

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