Премьер Британии и канцлер Австрии призвали освободить Навального

Политики в Twitter поддержали российского оппозиционера, которого приговорили в Москве в реальному сроку в колонии общего режима.

Премьер-министр Великобритании и канцлер Австрии призвали освободить Алексея Навального. Об этом политики написали в собственных аккаунтах в Twitter.

Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым и самоотверженным поступком. Сегодняшнее постановление, напротив, было чистой трусостью и не соответствовало самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден заявление Бориса Джонсона, главы правительства Британии

Напомним, что накануне Симоновский суд Москвы решил изменить условный срок в отношении Алексея Навального на реальный по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет 3,5 года колонии общего режима. За счет того, что фигурант расследования был арестован, ему зачтут срок нахождения в заключении. Ряд западных стран призвали освободить Навального. В МИД РФ ответили, что иностранные деятели не могут вмешиваться во внутренние дела России.

Сегодняшний приговор Алексею Навальному в Москве неприемлем. Я требую его немедленного освобождения, а также прекращения насилия против мирных демонстрантов. Правовая государственность и право на свободное выражение мнения должны обеспечиваться Себастьян Курц, канцлер Австрии

Захарова назвала реакцию Запада на приговор Навальному постановочными акциями.

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