Политик оценил данные о российской вакцине в публикации The Lancet.

Эмманюэль Макрон назвал условие использования "Спутника V" во Франции. Об этом президент страны сообщил местным журналистам с телеканала TF 1. Он прокомментировал результаты третьего этапа клинических испытаний препарата, которые накануне были опубликованы в авторитетном медицинском издании The Lancet.

Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины "Спутник V". Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности Эмманюэль Макрон, президент Франции

По словам Макрона, Париж не сможет распространять российскую вакцину до тех пор, пока производитель не подаст в европейские регуляторные органы заявление на регистрацию. Он отметил, что такое решение об использовании "Спутник V" не является политическим.

Меркель назвала хорошими данные Lancet по вакцине "Спутник V".

Видео: TF1