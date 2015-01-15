Журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины "Спутник V"

Международный авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований российской вакцины "Спутник V". Об этом рассказали представители Российского фонда прямых инвестиций. В РФПИ уточнили, что эксперты подтвердили безопасность и эффективность препарата.
НИЦ имени Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность
пресс-служба РФПИ
Эксперты напомнили, что на данный момент только четыре разработчика вакцин от коронавируса, включая "НИЦ имени гамалеи, опубликовали результаты третьей фазы клинических тестов в ведущих рецензируемых медицинских изданиях. Оценка специалистов по препарату является большим успехом для России в глобальной борьбе с пандемией. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что только три вакцины в мире от COVID-19 обладают действенностью к инфекции более 90 процентов. При этом российский препарат превосходит оппонентов по вопросам проверенности платформы, легкости транспортировки за счет удобного температурного режима от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию, а также более доступной стоимости доз.
В Роспотребнадзоре заявили о невозможности заразиться COVID-19 от вакцин.
Фото: Минздрав России
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