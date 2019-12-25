Медицинское сообщество внимательно следит за ситуацией.

Международный авторитетный медицинский журнал Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя издания.

Журнал предложил авторам исследования о российской вакцине ответить на вопросы коллег. Причиной стали вопросы от учёных из других стран, которые ставят под сомнение качество российского препарата от COVID-19. Некоторые из них, например, были опубликованы на итальянском сайте Cattivi Scienziati.

Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи. представитель журнала Lancet

По его словам, медицинское сообщество внимательно следит за ситуацией.

Ранее мы писали, что Мариинская больница приглашает добровольцев испытать американскую вакцину от коронавируса.