Мариинская больница приглашает добровольцев испытать американскую вакцину от коронавируса

В течение двух лет человек должен будет прийти шесть раз.

Осенью американская фармацевтическая компания MSD запускает третью фазу клинического исследования вакцины от коронавируса. В исследованиях участие примут более 30 тысяч человек, в том числе более трех тысяч россиян. Исследование будут проводить в Мариинской больнице. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Больница объявила набор добровольцев для исследования новой вакцины от коронавируса.

В первый день добровольцам вводят вакцину или плацебо с вероятностью 50 на 50 процентов, а затем наблюдают и берут кровь. В течение двух лет человек должен будет прийти шесть раз. Добровольцам должно быть более 18 лет, они не болели коронавирусом и не делали вакцину от него.

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Фото: Piter.TV