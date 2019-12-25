ВОЗ рассказали, когда проявится эффект вакцинации от COVID-19 в мире

Сумья Сваминатан назвала примерный срок вакцинации населения планеты.

Всемирная организация здравоохранения объяснила, когда должен проявиться эффект вакцинации от COVID-19 в мире. Во время трансляции в Twitter главный научный сотрудник ВОЗ в Женеве Сумья Сваминатан заявила, что ощутимый результат проявится не ранее 2022 года. Это связано с тем, что потребуется время для приобретения коллективного иммунитета.

Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы все или по крайней мере 60-70% людей обрели иммунитет, который мы называем коллективным иммунитетом, что действительно замедлит передачу инфекции Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ

Эксперт отметила, что говорит не об искоренении коронавируса, а о снижении его воздействия на жизнь общества. По данным ВОЗ, "оптимистичным сценарием" будет считаться тот, в котором часть населения планеты получит вакцину от COVID-19 к середине 2021 года. Однако это должно произойти только после лицензирования препарата и начал его производства.

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