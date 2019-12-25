Бабиш посоветовал ВОЗ "помалкивать" о коронавирусе в Чехии

Премьер-министр Чехии прокомментировал заявление ВОЗ о необходимости усилить профилактические меры в стране.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посоветовал ВОЗ "помалкивать" о ситуации с коронавирусом в Чехии. Политик в собственном Twitter-аккаунте прокомментировал заявление регионального штаба Всемирной организации здравоохранения об опасности распространения COVID-19 в стране. Специалисты ВОЗ рекомендовали местным властям усилить профилактические меры по борьбе с инфекцией.

Читаю, с чем выступила ВОЗ, та самая ВОЗ, которая не рекомендовала использовать медицинские маски и не знала, что началась пандемия. По-моему, она должна помалкивать Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Чешский филиал ВОЗ заявил, что коронавирус в стране распространяется по всей территории, растет число тяжелобольных пациентов с инфекцией, а также количество осложнений, вызываемых заражением.

Премьер-министр Чехии считает, что в Белоруссии необходимо вновь провести выборы.