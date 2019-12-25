Чехия не намерена исключить Росатом из тендера на строительство нового энергоблока

Власти Чехии не приняли предложение госсекретаря США.

Чехия не намерена исключить российскую государственную корпорацию Росатом из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", расположенного на юго-востоке страны. Об этом рассказал премьер-министр Андрей Бабиш в интервью газете "Млада фронта Днес". Таким образом чиновник отметил на недавнее заявление Майка Помпео, который накануне посетил Прагу.

Я ему сказал, что мы поступаем согласно действующим в Евросоюзе правилам и не можем никого устранять от участия в тендере… Это я ясно объяснил и думаю, что он это понял Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Государственный секретарь США рекомендовал властям Чехии обеспечить стране большую энергетическую безопасность и пролоббировать интересы американской компании "Вестингауз".

Китай обвинил Помпео в распространении "политического вируса".