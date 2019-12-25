Чехия отказалась от американских военных. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что не видит причин для размещения на территории Чехии солдат США.
Заявление политик сделал перед встречей с госсекретарём США Майклом Помпео. Говоря о передислокации 12 тысяч военных из Германии, Бабиш отметил, что не видит смысла размещать их в Чехии.
Чешская сторона не заинтересована в этом.
Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии
Он добавил, что Чехия является союзником США по НАТО — однако это ничего не меняет.
Ранее Чехия назвала недемократическими выборы в Белоруссии.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все