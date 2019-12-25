Заявление политик сделал перед встречей с госсекретарём США Майклом Помпео.

Чехия отказалась от американских военных. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что не видит причин для размещения на территории Чехии солдат США.

Заявление политик сделал перед встречей с госсекретарём США Майклом Помпео. Говоря о передислокации 12 тысяч военных из Германии, Бабиш отметил, что не видит смысла размещать их в Чехии.

Чешская сторона не заинтересована в этом. Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Он добавил, что Чехия является союзником США по НАТО — однако это ничего не меняет.

Ранее Чехия назвала недемократическими выборы в Белоруссии.