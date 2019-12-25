МИД Чехии считает, что власть в Белоруссии игнорирует тот факт, что население поддерживает оппозицию.

Чехия назвала недемократическими выборы в Белоруссии. Об этом сообщается в текстовом документе, размещенном на сайте МИД страны.

МИД Чехии выражает обеспокоенность по поводу хода нынешних президентских выборов в Белоруссии, которые нельзя считать свободными и демократическими сообщение МИД Чехии

По мнению дипломатов, силовики в Белоруссии позволили себе недопустимые действия по отношению к местному населению. Они жестоко подавили протесты граждан. В МИД подчеркнули, что чиновники игнорируют общественную поддержку оппозиции. Также В Чехии обратили внимание на то, что власть не допустила наблюдателей ОБСЕ на голосование.

Также МИД Чехии прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что Прага могла контролировать протесты в республике. Дипломаты ответили, что уважают суверенитет Белоруссии, но поддерживают свободу слова, собраний и демократическую политическую конкуренцию.

Жириновский считает, что Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию.