Глава Белоруссии встретился с главой исполкома СНГ.

Александр Лукашенко заявил, что протестующими управляли из трех стран. Об этом президент Белоруссии рассказал в интервью для журналистов из агентства БЕЛТА. Политик отметил, что беспорядками управляли представители Польши, Чехии и Великобритании посредством телефонных звонков.

Лукашенко рассказал об этом во время встречи с главой исполнительного комитета СНГ, а также по совместительству председателем миссии наблюдателей Сергеем Лебедевым. По словам главы республики, протесты в Минске начались после звонков из-за границы.

Мы отфиксировали звонки и Польши, Великобритании и Чехии. Были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Зеленский отреагировал на напоминающие Евромайдан протесты в Белоруссии.

Видео: Youtube / Телеканал ОНТ, Telegram / NEXTA live