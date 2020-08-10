Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты на выборах

Объединённый штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты на выборах. Об этом пишут "РИА Новости".
В штабе отметили, что по информации участков, на которых не было замечено фальсификаций, за Тихановскую проголосовали около 70-80%.
В ближайшее время оппозиция объявит о дальнейшем плане действий.
Ранее мы писали, что посольство уточняет данные о задержании граждан России в Белоруссии.
Видео: Telegram / Euroradio
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