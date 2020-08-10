Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты на выборах

В ближайшее время оппозиция объявит о дальнейшем плане действий.

Объединённый штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты на выборах. Об этом пишут "РИА Новости".

В штабе отметили, что по информации участков, на которых не было замечено фальсификаций, за Тихановскую проголосовали около 70-80%.

В ближайшее время оппозиция объявит о дальнейшем плане действий.

Ранее мы писали, что посольство уточняет данные о задержании граждан России в Белоруссии.

Видео: Telegram / Euroradio