Дипломаты не получали официальных уведомлений.

Посольство уточняет данные о задержании граждан России в Белоруссии. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, дипломаты не получали официальных уведомлений о наличии россиян среди задержанных во время протестов против результатов президентских выборов 9 августа.

Ранее мы писали, что в Белоруссии из-за полученных травм скончался участник ночных протестов против результатов президентских выборов в республике. Также в Минске сотрудники правоохранительных органов сильно избили специального корреспондента "Медузы" Максима Солопова, который работал на месте протестов. Он с ночи не выходит на связь.

Видео: YT / TUT.BY