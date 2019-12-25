В минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции.

В Белоруссии из-за полученных травм скончался участник ночных протестов против результатов президентских выборов в республике. Об этом сообщили в правозащитном центре "Весна".

На проспекте Победителей в толпу протестующих въехал автозак белорусского ОМОНа. В результате молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Медики не смогли его спасти.

По сведениям "Весны" , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.

Также в Минске сотрудники правоохранительных органов сильно избили специального корреспондента "Медузы" Максима Солопова, который работал на месте протестов. Об этом сообщили журналисты из Daily Storm. Солопов с ночи не выходит на связь.

Задержаны, по данным "Весны" на 10:00, 213 человек - из них не менее 140 человек в Минске. Это не окончательные данные о количестве задержанных, сообщают белорусские силовики.

Ранее в Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов.