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В Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов

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Действиям протестующих дадут правовую оценку.

В Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов и насилии в отношении милиционеров. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Иван Носкевич, пишет БЕЛТА.

Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Иван Носкевич, глава СК Белоруссии

Он добавил, что следователи уже изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения. Сотрудники СК будут устанавливать причастных к нарушениям. Их действиям дадут правовую оценку.

Сейчас, рассказал Носкевич, уголовные дела возбуждены по статье 293 Уголовного кодекса Белоруссии. По ней организаторам и участникам массовых беспорядков может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее стрельба по протестующим в Минске попала на видео.

Видео: TG / NEXTA live

Теги: белоруссия, протесты, ск белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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