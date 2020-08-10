Действиям протестующих дадут правовую оценку.

В Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов и насилии в отношении милиционеров. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Иван Носкевич, пишет БЕЛТА.

Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Иван Носкевич, глава СК Белоруссии

Он добавил, что следователи уже изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения. Сотрудники СК будут устанавливать причастных к нарушениям. Их действиям дадут правовую оценку.

Сейчас, рассказал Носкевич, уголовные дела возбуждены по статье 293 Уголовного кодекса Белоруссии. По ней организаторам и участникам массовых беспорядков может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее стрельба по протестующим в Минске попала на видео.

Видео: TG / NEXTA live