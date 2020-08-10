Стрельба по протестующим в Минске попала на видео

Силовики разгоняли протестующих в Минске водометами, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

В сети опубликовали видео со стрельбой по протестующим в Минске.

Накануне вечером в Минске и по другим городам прошли протесты оппозиционеров. К месту протестной акции на проспекте Машерова были подогнаны машины с водометами, сообщал ТАСС. По информации агентства для усмирения протестующих были подогнаны около тысячи силовиков.

В телеграм-канале Nexta LIVE были опубликованы видео и фото с места жарких событий в Белоруссии прошлой ночью.

На некоторых кадрах видно, как людей поливают из водометов, на других видны вспышки выстрелов. Против людей были применены светошумовые гранаты и резиновые пули, фотографии которых также были опубликованы в сети. Сообщается, что есть пострадавшие как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.

В Белоруссии протесты прокатились накануне по всей стране. По предварительным данным действующий Президент Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов на выборах, люди не верят в правдивость данных избиркома.

Видео и фото:Nexta LIVE