Захарова назвала присутствие Тихановской на ГА ООН парадом ряженых

В МИД РФ оценили присутствие белорусского оппозиционера в Нью-Йорке.

Присутствие белорусского политика из оппозиции Светланы Тихановской на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций является "парадом ряженых", которые имитируют глав государств и народных избранников. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что Тихановская присутствует в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в те даты, когда проводятся дни защиты национальных меньшинств, страдающих из-за региональных конфликтов, подвергающихся геноциду. Такая поддержка превратилась в США в особые "прайды". Речь идет ситуациях, когда одно меньшинство, разбившееся еще на какие-то внутренние подгруппы, вытесняет собой всю остальную проблематику.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание общественности на то, что находиться в штаб-квартире ООН без аккредитации невозможно, а во время ГА ООН необходимы специальные бейджи. Речь идет о пропускных документах с надписями соответствующего цвета, чтобы представители делегаций, дипломаты технический персонал мог попасть в помещение. Каждая страна делает это через постоянное представительство в ООН. Мария Захарова призвала найти бейдж Светланы Тихановской чтобы понять, как женщина оказалась там. Чиновница задала вопрос о том, что именно выдавал таким людям аккредитацию на мероприятие.

Нужно запросить ООН, и вы все поймете, кто ее туда пригласил. Возможно, она пришла туда как чей-то гость. Нужно понять, чей она гость. Нужно находить детали, и вы сами все будете понимать и узнавать... Тогда она и должна представлять, может быть, правительство Литвы в изгнании, что было бы, наверное, правильно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова ответила на критику Трампа в адрес Евросоюза.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik