Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января.

Президент РФ Владимир Путин пожелал президенту Белоруссии Александру Лукашенко успехов на предстоящих выборах главы республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сегодня, 19 января, состоялся телефонный разговор между Путиным и Лукашенко. Российский лидер поздравил белорусского коллегу с Крещением, а также пожелал ему успехов на предстоящих выборах.

Отметим, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. На пост главы республики претендуют пять кандидатов.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с президентом национального центра эндокринологии.

Фото: kremlin.ru