Украинский президент призвал белорусов быть толерантнее.

Владимир Зеленский отреагировал на напоминающие Евромайдан протесты в Белоруссии. Об этом президент Украины написал в Facebook. Политик считает, что сейчас граждане Белоруссии переживают не лучшие времена. Он отметил, что сейчас люди определяют вектор дальнейшего развития государства.

Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растет. То, что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем Владимир Зеленский, президент Украины

Политик рассказал, что не все согласны с результатами проведенных в Белоруссии выборов. По мнению Зеленского, любая легитимность правительства происходит исключительно от социального доверия. На Украине призывают белорусов к максимальной толерантности и отказу от уличного насилия.

Белоруссия в своих действиях должна стараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме Владимир Зеленский, президент Украины

Во время ночных протестов в Белоруссии задержали 213 человек.

Видео: Youtube/TUT.BY. Политика