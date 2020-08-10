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Во время ночных протестов в Белоруссии задержали 213 человек

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Два отделения военного госпиталя заняты ранеными.

Во время ночных протестов в Белоруссии задержали 213 человек. Об этом рассказал белорусский правозащитный центр "Весна".

Данное количество задержанных фиксируется на 10:00 утра. Также известно, что один человек в ходе протестов погиб. По сведениям "Весны" , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.

Ранее в Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов.

Видео: Telegram / NEXTA

Теги: белоруссия, выборы президента белоруссии, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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