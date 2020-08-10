Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

В Варшаве видят необходимость обсудить произошедшее после выборов в Белоруссии.

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии. Матеуш Моравецкий считает, что ЕС следует организовать встречу, на которой будет обсуждаться применение насилия правоохранителями против граждан Минска.

Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива сообщение канцелярии Матеуша Моравецкого

Политик обратился с соответствующим заявлением к главе Европейского Совета Шарлю Мишелю, а также главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Лейен.

После проведенных 9 августа выборов президента Белоруссии в стране начались беспорядки. Представители власти применили против граждан силу. Напомним, что согласно ЦИК Белоруссии, победу в выборах одерживает Александр лукашенко с 81,35% голосов. Светлана Тихановская набрала 8% голосов.

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.

Видео: TG / NEXTA live