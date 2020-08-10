Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Накануне в Белоруссии огласили предварительные результаты голосования.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом пишет издание Baza. Телеграмму Путина публикуют "РИА Новости".

Российский лидер отметил, что надеется на развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства.

Накануне в Белоруссии огласили предварительные результаты голосования. Согласно данным республиканского Центризбиркома, за Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, считают в ЦИК, набрала 9,9%.

Объединённый штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты на выборах. В штабе отметили, что по информации участков, на которых не было замечено фальсификаций, за Тихановскую проголосовали около 70-80%.

Видео: TG / NEXTA live